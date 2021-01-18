Yurt dışında Diş Hekimliği eğitimi alan birçok kişi denklik işlemlerini başlatmak istediğinde STS Diş Hekimliği Sınavına girmektedir. STS diş hekimliği sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Peki Ertelenen STS diş hekimliği sınavı ne zaman? STS diş hekimliği ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...

STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

2020 STS Diş Hekimşliği sınavı 7 Mart 2021 tarihine ertelendi.