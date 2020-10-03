Beyaz TV'de Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Abdulkadir Durmaz'ın yorumculuk yaptığı fenomen futbol programı Beyaz TV'de bir ayrılık yaşandı. Beyaz TV spor müdürü ve Beyaz Futbol programı sunucusu Ertem Şener'in görevinden ayrılmasının ardından Ertem Şener Beyaz Futbol'da neden yok? Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Yerine kim geldi? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

ERTEM ŞENER BEYAZ FUTBOL'DA NEDEN YOK? BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILDI MI?

Ertem Şener, Beyaz TV'den ayrıldığı için Beyaz Futbol programında yer almayacak. Ayrılığa ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ertem Şener, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını dile getirdi.

Ertem Şener şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün “KENDİ İSTEĞİMLE” yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim."

Kamuoyuna açıklamam;

Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün “KENDİ İSTEĞİMLE” yollarımı ayırdım.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim.



Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim. — Ertem Spor (@ErtemSpor) October 2, 2020

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Ertem Şener, bir süre dinleneceğini kaydetti. Şener paylaşımında," Sevgili dostlarım; Dün istifa kararımı sizlerle paylaştıktan hemen sonra, arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler. Sürekli benimle ilgili bazı kanalların adı geçiyor. Ama inanın hiç biri doğru olmadığı gibi bir süre dinlenmeye ihtiyacım var. Sevgiler." dedi.

ERTEM ŞENER'İN YERİNE KİM GELDİ?

Beyaz Futbol'dan ayrılan Ertem Şener'in yerine programı Onur Yıldız sunacak. Konuya ilişkin olarak Instagram hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Sinan Engin ile karşınızdayız" ifadelerini kullandı.

Beyaz futbol sunucusu Onur Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında?