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Ertem Şener Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? | Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak?

Ertem Şener, geçtiğimiz aylarda Beyaz TV'deki görevinden istifa ederek ayrıldığını açıklamıştı. Peki Ertem Şener Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? | Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak? İşte detaylar.

Ertem Şener Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? | Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak?

Usta spiker ve sunucu Ertem Şener, geçtiğimiz aylarda Beyaz Futbol'dan ayrıldığını açıklmaıştı. Kanaldaki görevini bırakarak bir süre ekranlardan uzak kalan Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekranlara tekrar döneceğini duyurdu. Peki Ertem Şener Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? | Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak? İşte detaylar...

ERTEM ŞENER BEYAZ FUTBOL'DAN NEDEN AYRILDI?

Ertem Şener, Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol'dan ayrıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Şener, paylaşımında "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "Kendi isteğimde" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim.'' ifadelerine yer vermişti.

Sinan Engin ise 3 Ekim Cumartesi günü Beyaz Futbol programında bu ayrılığın nedenine ilişkin konuşmuştu. Engin, Şener'in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol'a devam edemediğini ifade etmişti.

Ertem Şener Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? | Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak?

ERTEM ŞENER HANGİ KANALLA ANLAŞTI?

Ertem Şener, tv100 kanalıyla anlaşarak ekranlara yeniden döneceğini duyurdu.

ERTEM ŞENER HANGİ PROGRAMI SUNACAK?

Ertem Şener, Tv100 kanalında ‘VAR Odası’ adlı futbol programı yapacak. Her hafta Cuma, cumartesi, Pazar akşamları ekranlarda olacak.

VAR ODASI PROGRAMININ YORUMCULARI KİMLER?

Ertem Şener’in moderatörlüğünü yaptığı tv100 ekranlarında yayınlanacak futbol programı ‘VAR Odası’ yorumcuları Ümit Özat, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel ve Bışar Özbey olacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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