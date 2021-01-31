Türk sporunda uzun yıllardır adını duyduğumuz Ertem Şener, başarılı geçen spikerlik kariyerinin ardından hayatına spor programı sunucusu olarak devam etti. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında geniş kitlelere yayılan Ertem Şener, şu sıralar TV 100 kanalında VAR Odası adlı programın sunuculuğunu üstleniyor. Ertem Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener VAR Odası hangi kanalda? İşte detaylar...

ERTEM ŞENER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

18 Temmuz 1975 yılında Malatya'da dünyaya gelen Ertem Şener, 45 yaşındadır. Muğla Üniversitesi mezunu olan spiker ve sunucunun tam adı Ali Ertem Şenerdir.

İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu. Çalışma hayatına radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak başladı.

İlk televizyon deneyimini Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de Muğlaspor - Yeni Salihlispor maç anlatımıyla kazanan Şener, buradan TGRT'ye transfer oldu ve İtalya ligi maçlarındaki anlatımıyla futbol severlerin beğenisini kazandı. Kısa bir süre Kanal 6 da sunuculuk yaptıktan sonra 1997 yılında Star TV'ye geçti. Star Tv'de yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı.

Telegol, Futbolig gibi programların sunuculuğunu üstlendi. 2001 yılında özel bir ajans adına çalışmak için İtalya'nın Milano kentine giden Şener, 2002 yılında Star Tv'ye geri döndü. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Kazanmak İçin Bir Dakika programını sundu. Ağustos 2012'de TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Tropy Türk'ün sunuculuğunu ise Helin Avşar ve Taner Güngör ile birlikte üstlendi. Kasım 2012 tarihinden itibaren Beyaz TV'de çalışmaya başladı. Bu kanalda Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarının sunuculuğunu yapan Şener aynı zamanda Beyaz TV Spor müdürlüğü görevini de yapmıştır. 2016 yılında TRT1 kanalında yayınlanan yarışma programı Kendi Düşen Ağlamaz'da sunuculuğuna devam etmiştir. 2015 yılından itibaren çeşitli reklam filmlerinde oyunculuk yaptı. 18 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren Adam Mısın! adlı sinema filminde Beyaz Futbol yorumcularıyla birlikte rol aldı. 20 Kasım 2016 tarihinden itibaren Vatan Gazetesinde köşe yazısı kaleme almaya başladı.

2 Ekim 2020 günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beyaz TV'den istifa ettiğini açıkladı.

ERTEM ŞENER VAR ODASI HANGİ KANALDA?

Beyaz TV'den ayrılan Ertem Şener, TV 100 kanalında VAR Odası programının sunuculuğunu yapmaktadır. Bu programda yorumculuğu üstlenen isimler ise şöyle; Ümit Özat, Bışar Özbey, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel.