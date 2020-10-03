Ertem Şener neden istifa etti? Kovuldu mu? Beyaz Futbol bitiyor mu?

Ünlü spor spikeri ve sunucu Ertem Şener, flaş bir karara imza attı. Beyaz TV'de spor müdürlüğü ve Beyaz Futbol'da sunuculuk görevinde bulunan Ertem Şener yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu kapsamda Ertem Şener'in neden istifa ettiği de merak konusu oldu. Peki Ertem Şener neden istifa etti? Beyaz Futbol bitiyor mu? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

ERTEM ŞENER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ertem Şener, istifa nedenini gördüğüm lüzum üzerine diyerek üstü kapalı şekilde açıklamadı. Ertem Şener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün “KENDİ İSTEĞİMLE” yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna açıklamam;

Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün “KENDİ İSTEĞİMLE” yollarımı ayırdım.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim.



Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim. — Ertem Spor (@ErtemSpor) October 2, 2020

KOVULDU MU?

Medya Radar'ın haberine göre Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunan Ertem Şener ve ekibinin pandemi döneminde işe gelmedikleri halde maaş almaya devam etmeleri çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olmuş. Çalışanlar ise bu durumu Osman Gökçek'e ileterek rahatsızlıklarını dile getirmiş. Habere göre Ertem Ertem Şener'in 'sözleşme şartlarına uymadığı' gerekçesiyle çıkışı verildi.

BEYAZ FUTBOL BİTİYOR MU, BİTECEK Mİ?

Beyaz Futbol programının bitmesi beklenmiyor. Kanaldan programın bittiğine dair bir açıklama da yapılmadı. Resmi açıklama olduğu anda haberimiz güncellenecektir.