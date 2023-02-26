Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"

Beyaz Futbol programı sunucusu Ertem Şener, deprem felaketi sonrası Türkiye'yi terk eden Suriyeliler için sert ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası binlerce insan yaşamını yitirip yaralandı.

Ülkesindeki savaşı öne sürerek Türkiye'ye gelen Suriyeler, bu kez deprem nedeniyle Suriye'ye dönmeye başladı. Bu konu Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında masaya yatırıldı.

Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız

Suriyelilerin ülkesine dönmesine değinen Ertem Şener sert sözler kullandı. Şener şunları söyledi:

"3-5 tane Suriyeli çıkıp gidiyor 10 bin kişi toplanmışlar, diyorlar ki 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, sallanıyoruz vatanımıza dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin, defolun gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Evlerinize bizim dışarda kalan halkımız girsin. Nankörsünüz siz ya, Türkçe de öğrenmişsiniz ya! Ahlaksızsınız siz."

Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınızErtem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınızErtem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız

İlgili Haberler
Deprem oluyor zannettiler! Suriyeliler, insanlıktan çıktı: Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!
Deprem oluyor zannettiler! Suriyeliler, insanlıktan çıktı: Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!
Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi
CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi
Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!
Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: "Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacak, ordu göreve"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: "Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacak, ordu göreve"
Geçen yıla göre arttı! Hatay'da oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!
Geçen yıla göre arttı! Hatay'da oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Hasar gördüğü iddia edildi! Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı'na ilişkin açıklama!
Hasar gördüğü iddia edildi! Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı'na ilişkin açıklama!
MSB'den duygulandıran paylaşım: “Geleneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir"
MSB'den duygulandıran paylaşım: “Geleneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir"
Kahramanmaraş sessizliğe büründü: Hayalet şehre dönüştü
Kahramanmaraş sessizliğe büründü: Hayalet şehre dönüştü
Son Haberler
Ofri Arad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofri Arad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ofri Arad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofri Arad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darlington Gyanfosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Gyanfosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darlington Gyanfosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Gyanfosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shon Goldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shon Goldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shon Goldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shon Goldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derrick Fordjour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Fordjour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derrick Fordjour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Fordjour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bursa'da feci olay! Varil patladı: Ölü ve yaralı var
Bursa'da feci olay! Varil patladı: Ölü ve yaralı var
36 ayrı suçtan aranıyordu: Muğla'da yakayı ele verdi
36 ayrı suçtan aranıyordu: Muğla'da yakayı ele verdi
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Niğde ve Konya depreminde Aksaray’da yol ve araziler yarıldı
Niğde ve Konya depreminde Aksaray’da yol ve araziler yarıldı
Namaz kılarken depreme yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı
Namaz kılarken depreme yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi