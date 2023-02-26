Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası binlerce insan yaşamını yitirip yaralandı.

Ülkesindeki savaşı öne sürerek Türkiye'ye gelen Suriyeler, bu kez deprem nedeniyle Suriye'ye dönmeye başladı. Bu konu Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında masaya yatırıldı.

Suriyelilerin ülkesine dönmesine değinen Ertem Şener sert sözler kullandı. Şener şunları söyledi:

"3-5 tane Suriyeli çıkıp gidiyor 10 bin kişi toplanmışlar, diyorlar ki 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, sallanıyoruz vatanımıza dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin, defolun gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Evlerinize bizim dışarda kalan halkımız girsin. Nankörsünüz siz ya, Türkçe de öğrenmişsiniz ya! Ahlaksızsınız siz."