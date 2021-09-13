Ertem Şener'den büyük hadsizlik! Fenerbahçe'nin Avrupa'da yenilmesi için dua etti!

A Milli Futbol takımımızın uluslararası organizasyonlarda aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanına en çok ihtiyacımız olduğu dönemlerde heyecanla temsilcilerimizin başarılını beklemeye koyulduk. Öte yandan bazı isimler için ise fanatizm Milli duyguların önüne geçti. Beşiktaşlı olduğu bilinen Ertem Şener, TV100'de yayınlanan programda temsilcilerimizin Avrupa maçlarının skorlarını tahmin ederken Fenerbahçe'nin kaybetmesi için dua etti. O görüntüler ise tüm takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNE "İNŞALLAH" DEDİ

"Ertem Şener ile VAR Odası" programında yorumcuların Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının skorlarını tahmin ettiği bölümde Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını 2-0 Beşiktaş lehine tahmin eden Şener "inşallah" dedi. Galatasaray - Lazio maçını temsilcimizin 1-2 kaybedeceğini düşünen Şener bu skor için ise "Allah korusun" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Frankfurt'a 2-0 kaybedeceği tahmininde bulunan Ertem Şener bu skor için de "inşallah" deyince fanatizmini gözler önüne serdi.