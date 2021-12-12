Ertesi Gün Hapı ne demek, TDK'ya göre Ertesi Gün Hapı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ertesi gün hapı ne demek? Ertesi gün hapı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ertesi gün hapı kelimesi. Peki ertesi gün hapı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ertesi gün hapı nedir, ertesi gün hapı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERTESİ GÜN HAPI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ertesi gün hapı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ertesi gün hapı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Korunmasız cinsel ilişki sonrasında 72 saat içinde gebeliğin engellenmesi amacıyla kullanılan bir tür doğum kontrol yöntemi, ertesi sabah hapı

