Usta sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan'dan acı haber geldi. Peki Ertuğ Koruyan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Öldü mü? | Ertuğ Koruyan neden öldü? İşte ayrıntılar...

ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

Ertuğ Koruyan birçok dizi, film ve tiyatroda rol almış başarılı bir oyuncuydu.

Ertuğ Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

ERTUĞ KORUYAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Ertuğ Koruyan, Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Güler misin Ağlar mısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

ERTUĞ KORUYAN ÖLDÜ MÜ?

Ertuğ Koruyan, 25 Nisan Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

ERTUĞ KORUYAN NEDEN ÖLDÜ?

Ertuğ Koruyan kal krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölümünü Oyuncular sendikası duyurdu.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun "