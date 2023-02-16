Ertugrul Camlibel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Camlibel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Camlibel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Camlibel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Camlibel 17 Temmuz 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Çamlibel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Camlibel Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Camlibel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Camlibel'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Camlibel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ertugrulcaml/

Ertugrul Camlibel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Camlibel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ertugrul Camlibel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Camlibel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2023 yılında Bulvarspor

Ertugrul Camlibel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Camlibel şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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