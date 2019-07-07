Ertuğrul Gazi'nin huzurunda yemin ettiler

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, "Ertuğrul Gazi Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni" temsili olarak gerçekleştirildi.

121 yıl önce söylenen Ertuğrul Süvari Alayı'nın 'Bismihu' ile başlayan yemini, "Geleneksel 2. Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni" türbe önünde yapıldı.

2. Abdülhamid Han zamanında, Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelinerek, 'Bismihu' ile başlayan yemin ediliyordu. Geçen yıl başlatılan organizasyon kapsamında bugün yapılan etkinlikte 30 kişilik grup temsilen yeniden yemin etti.

Törende bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk milletinin tarih boyuna farklı tehlikelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tarih bilinci olan hepimiz ve çocuklarımız da bunun farkındadır. Yakın bir geçmişte 15 Temmuz gibi bizi bölüp parçalamak isteyenlerle el tutan hainlerin saldırılarına da maruz kalmış olsak bu ulvi, yüce millet her biriyle 82 milyonuyla iş birliği içinde, birliğini beraberliğini ortaya koymuştur." diye konuştu.

Konuşmaları ardından Kuran-ı Kerim tilaveti dinlendi, mehteran takımı konser verdi.

Ertuğrul Gazi'nin Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Söğüt ilçesinde ikamet eden torunlarından oluşan temsili kıyafetli erler, dedelerinin mirası kabul ettikleri yemin törenini temsili olarak gerçekleştirdi.

Törenler, Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübünün savaş sanatları gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA