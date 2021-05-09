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  3. Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur

Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada "Ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur. Yaşananları bütün ülke gördü. Benim güzel ülkem, bunları hiç hak etmedi. Biz Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur

TFF 1. Lig'i 70 puanla 3. sırada tamamlayarak play-off oynayacak Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçının ardından konuştu.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada "Ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur. Yaşananları bütün ülke gördü. Benim güzel ülkem, bunları hiç hak etmedi. Biz Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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