Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada "Ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur. Yaşananları bütün ülke gördü. Benim güzel ülkem, bunları hiç hak etmedi. Biz Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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TFF 1. Lig'i 70 puanla 3. sırada tamamlayarak play-off oynayacak Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçının ardından konuştu. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada "Ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Kirli futbol düzeninde, tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur. Yaşananları bütün ülke gördü. Benim güzel ülkem, bunları hiç hak etmedi. Biz Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı. Berkem Temizel Gece Editörü