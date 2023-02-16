Ertugrul Sancaktutan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Sancaktutan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Sancaktutan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Sancaktutan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Sancaktutan 13 Ekim 1993 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Sancaktutan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Sancaktutan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Sancaktutan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Sancaktutan'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Sancaktutan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ertugrul.sancaktutan

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Ertugrul Sancaktutan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Sancaktutan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ertugrul Sancaktutan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Sancaktutan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2011 yılında Yeniköyspor

9 Temmuz 2013 yılında Maltepespor

7 Ocak 2016 yılında Manisa BB

26 Ağu 2016 yılında HEASK

25 Temmuz 2017 yılında İnegölspor

17 Ocak 2018 yılında Çorum Belediye

1 Ağu 2021 yılında Karşıyaka

Ertugrul Sancaktutan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Sancaktutan şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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