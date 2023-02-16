Ertugrul Senlikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Senlikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ertugrul Senlikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ertugrul Senlikoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ertugrul Senlikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Senlikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Senlikoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Senlikoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Senlikoglu 19 Mayıs 1999 tarihinde Usingen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Şenlikoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Senlikoglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Senlikoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Senlikoglu'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Senlikogluboyu ve yaşı kaç

Ertugrul Senlikoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Senlikoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ertugrul Senlikoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Senlikoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Offenbach Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Offenbach U17

12 Kasım 2015 yılında Karagümrük Alt

1 Temmuz 2016 yılında Karagümrük U19

1 Temmuz 2017 yılında Karagümrük

15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

8 Ekim 2018 yılında Karagümrük

21 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2018 yılında Usinger TSG

16 Ocak 2020 yılında Giresunspor

1 Ekim 2020 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2021 yılında Giresunspor

20 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

7 Aralık 2022 yılında Giresunspor

12 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2023 yılında Giresunspor

Ertugrul Senlikoglu kimdir

Ertugrul Senlikoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Senlikoglu şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Frankfurt (-2013), Kickers Offenbach (2013-2015), Fatih Karagümrük (2015-2017)

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Ertugrul Senlikoglu nereli

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