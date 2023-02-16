Ertugrul Senlikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Senlikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Senlikoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ertugrul Senlikoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ertugrul Senlikoglu 19 Mayıs 1999 tarihinde Usingen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Şenlikoğlu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ertugrul Senlikoglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Senlikoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Senlikoglu'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ertugrul Senlikoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ertugrul Senlikoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.
Ertugrul Senlikoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ertugrul Senlikoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Offenbach Alt.
1 Temmuz 2014 yılında Offenbach U17
12 Kasım 2015 yılında Karagümrük Alt
1 Temmuz 2016 yılında Karagümrük U19
1 Temmuz 2017 yılında Karagümrük
15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld
8 Ekim 2018 yılında Karagümrük
21 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz
14 Aralık 2018 yılında Usinger TSG
16 Ocak 2020 yılında Giresunspor
1 Ekim 2020 yılında Erbaaspor
30 Haziran 2021 yılında Giresunspor
20 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor
7 Aralık 2022 yılında Giresunspor
12 Ocak 2023 yılında Erbaaspor
30 Haziran 2023 yılında Giresunspor
Ertugrul Senlikoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ertugrul Senlikoglu şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Eintracht Frankfurt (-2013), Kickers Offenbach (2013-2015), Fatih Karagümrük (2015-2017)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.