Ertugrul Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Usta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Usta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Usta 3 Eylül 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Usta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Usta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Usta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Usta'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Usta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ertugrull.ustaa/

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http://www.facebook.com/cnmsn09

Ertugrul Usta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Usta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ertugrul Usta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Usta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında 1877 Alemdağ

17 Ağu 2021 yılında Çatalcaspor

Ertugrul Usta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Usta şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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