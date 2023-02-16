Ertugrul Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Yildirim 11 Ağu 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Yildirim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Yildirim'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ertugrul Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2016 yılında Beşiktaş U21

31 Ağu 2016 yılında HEASK

19 Ocak 2017 yılında Beşiktaş U21

31 Ocak 2017 yılında A. Üsküdar 1908

31 Ocak 2019 yılında Turgutluspor

10 Temmuz 2019 yılında Kızılcabölük

10 Eylül 2021 yılında Ayvalıkgücü Bld

Ertugrul Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Yildirim şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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