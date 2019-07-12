ERÜ Rektörü Çalış’ın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında demokrasinin, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Rektör Çalış, hiçbir kimsenin ve hiçbir gücün, Türk Milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini elinden alamayacağını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca çok sayıda devlet kurmuş, bağımsız ve hür yaşamış bir büyük milletin mensupları olmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız. Çünkü geçmişi kahramanlık öyküleriyle dolu, cesareti ve duruşu tüm dünyanın gıpta ettiği bir milletin mensuplarıyız. Bizim için vatan, bayrak, ezan ve bağımsızlık her şeyden önce gelir. Bu değerler için gerektiğinde canımızı seve seve feda ederiz.

15 Temmuz 2016'da, ülkemiz, dünyada eşine rastlanılmayacak bir ihanet girişimiyle karşı karşıya gelmiş. Ordumuzun içerisine sızmış FETÖ/PDY mensubu teröristlere, o gece Kahraman Milletimiz, unutamayacakları bir ders vermiştir.

15 Temmuz, milletimizin demokrasi ve egemenlik sayfasında bir milattır. 15 Temmuz gecesi sokağı, meydanları, cuntacı hainlere teslim etmeyen kahramanlarımız, milletimizin geleceğini kurtarmıştır.

15 Temmuz, Çanakkale ruhunun yeniden canlandığı ve tarihe altın harflerle yazılacak bir diriliş ve direniş hikâyesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile vatanına, milletine ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara çıkan aziz milletimizin, FETÖ üyesi cuntacı askerleri bertaraf ederek yazdığı destan, hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacaktır.

Türk Milleti güçlü millettir. Türk Milleti cesur millettir. Gerektiğinde küllerinden doğmasını, Çanakkale ruhu ile düşmanına dünyayı dar etmesini bilir.

Yeter ki bizler bir ve beraberliğimizden taviz vermeyelim. Ortak amaç uğruna kenetlenmeye devam edelim. Çok çalışalım, önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmede kararlı olalım.

Bu vesileyle tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarını sunuyorum. Bu vatan, bu millet sizleri asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. Yüce Allah, Milletimize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimi yaşatmasın."

Mesajında üniversite olarak 16 Temmuz 2019 tarihinde yoğun bir katılımla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliği gerçekleştireceklerini bildiren Rektör Çalış, etkinlik hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğimiz, Erciyes Üniversitesi'nin ilk kez düzenlediği 1. Ulusal Şanlı Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması sergi açılışı ile başlayacak. Sergide yarışmaya katılan 4 bin 178 fotoğraftan, seçici kurul tarafından sergilenmeye layık bulunan 30 fotoğraf sergilenecek. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in 15 Temmuz şehitlerimiz için yapacağı duadan sonra protokol konuşmaları ve 15 Temmuz Filmi gösterimi gerçekleştirilecek. Programda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram "Askeri Darbe ve 15 Temmuz', İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Yılmaz da "Türkiye'de Darbe ve Direniş" başlıklı sunum yapacak. Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay için hazırlanan kısa film gösteriminin ardından şehit ailelerimize anma etkinliğimizi onurlandırdıkları için günün anısına plaket takdim edilecek. Ayrıca programın konuşmalar kısmında 15 Temmuz gazilerimizden 2. Sınıf Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, o geceye ait bizzat yaşadığı duygu ve düşüncelerini aktaracak. Başta basın mensupları olmak üzere tüm halkımızı etkinliğimize davet ediyoruz."

Kaynak: İHA