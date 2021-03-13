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  3. ERÜ Rektörü Mustafa Çalış'tan gönüllülere teşekkür: Yerli aşıda ilk dozlama tamamlandı!

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış'tan gönüllülere teşekkür: Yerli aşıda ilk dozlama tamamlandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli aşının Faz-2 kapsamındaki ilk dozlaması tamamlandı. Çalışmaların başındaki isim ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış'tan gönüllülere teşekkür: Yerli aşıda ilk dozlama tamamlandı!

Yerli korona virüs aşı çalışmaları devam eden Erciyes Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-1 ve Faz-2 aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla güzel haberi duyuran Prof. Dr. Çalış, 250 gönüllünün ilk doz aşılamasının bugün tamamlandığını belirterek 2. dozlamaların da bu kapsamda devam ettiğini, Faz-1'e 44, Faz-2'ye ise 250 gönüllünün katıldığını söyledi.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış'tan gönüllülere teşekkür: Yerli aşıda ilk dozlama tamamlandı!

Gönüllülere teşekkürlerini sunan Dr. Çalış,"Kovid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

 

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış'tan gönüllülere teşekkür: Yerli aşıda ilk dozlama tamamlandı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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