ERÜ’de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ERÜ’de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız ile akademisyenler katıldı.

Ekinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Uluslararası boyutlarda olduğu gibi ulusal boyutlarda da her zaman etkin faaliyetler içerisinde olmanın önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Avrupa Birliği Projeleri ve uluslararasılaşma hedeflerimizin yanında ulusal projelerde de etkin rol alarak ülkemize yapacağımız çalışmalarla, katkı ve katma değerinde çok önemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Üniversite olarak alınan başarılarda akademisyenlerin önemli katkıları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçlerde siz akademisyenlerimizin TÜBİTAK Projelerine sağlayacağınız katkı, devamlılık ve süreklilik anlamında bizler çok önem veriyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren araştırmacılarımızla sürekli birliktelik içerisinde oluyoruz. Araştırma Üniversitesi olmamızın yanında bilim insanı olarak proje kültürüne sahip olmalıyız."

Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız ise yaptığı konuşmada Araştırma Dekanlığı'nın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler vererek, "TÜBİTAK 1001 Projeleri Araştırma Üniversitesinin önemli parametreleri arasında, burada bizler araştırma-performans yönetimi ile her bir araştırmacımızın üniversitemize ne düzeyde katkı sağladığını analiz ederek, dekanlık olarak araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Öğr. Gör. Ali İhsan Yoğurt tarafından TÜBİTAK 1001 programı başvuruları ve projeleri hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirildi.

ERÜ’de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

ERÜ’de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

ERÜ’de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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