Erupsiyon ne demek, TDK'ya göre Erupsiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erupsiyon ne demek? Erupsiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erupsiyon kelimesi. Peki erupsiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erupsiyon nedir, erupsiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERUPSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erupsiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Erupsiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre erupsiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yanardağın püskürmesi

