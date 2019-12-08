ERÜSpor Bilimleri’nde ’’En büyük engel sevgisizliktir’’ etkinliği yapıldı

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle Ülkemizde Engellilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenledi.

Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye basketbol takımı başkan, yönetici ve sporcularını misafir ederek sporcular ile günün anısına bir dostluk maçı yapan Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Öğrencileri sonrasında "Her Kapak Bir Umut" sloganıyla mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Ders koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık, "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edildi. Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerek. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlayarak, sosyal medyadan birkaç paylaşım yaparak değil; yaşamın her alanında onların sorunlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı ve hayatın kenarında bırakmamalıyız. Toplumun engellilere karşı geliştirdiği iki farklı tutum var. Bunlar; acımak ve dışlamak...Acıma duygusu, iyi niyetten kaynaklanıyor. Örneğin; toplu ulaşım araçlarında engelilere yer veriliyor. Karşıdan karşıya geçerken yardım ediliyor ya da bir miktar para veriliyor. Çoğu zaman da içimizden "Allah yardım etsin" diye geçiriyoruz. Diğer bir tutum ise, dışlamak. Bazı insanlar, engelli gördüğünde oradan uzaklaşıyor. Anne babalar çocuklarına, "Sakın o çocuğa yaklaşma" diyor. Bu gibi durumlar ve dışlama; engellinin özgüven kaybı, içe kapanma, mutsuzluk ve utanma gibi duygular yaşamasına neden oluyor.Acınmak ve dışlanmak, bireyde ruhsal açıdan sorunlar oluşturabilir.Türkiye'de;- Engelli asansörleri, engelli olmayanlar tarafından kullanıldığı için engelli bireyler bu asansörlere binmekte zorlanıyor.- Engelli araç park yerlerine, engelli olmayanlar tarafından araç park edilebiliyor.- Engelliler için yapılan yollara özen gösterilmediği için, kolaylıktan ziyade zorluklar oluşabiliyor.- Kaldırımlarda engelli rampalarının önlerine araç çekildiği için, engelli bireyler kaldırımdan inerken zorlanabiliyor.Engelli olmak tercih değil, bir sonuç. Doğuştan olabileceği gibi sonradan kaza, hastalık vb. durumlarla da oluşabilir. Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizde bu konular ile ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizin düzenlemesinde katkıda bulunan ve etkinliğimize katılarak bizlere destek veren tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyor " dedi

Kaynak: İHA