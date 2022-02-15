Ervah ne demek, TDK'ya göre Ervah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ervah ne demek? Ervah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ervah kelimesi. Peki ervah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ervah nedir, ervah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERVAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ervah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ervah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ervah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhlar



ERVAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tozlar altında kalan divanı / Artık ervah okuyup ezberler



ERVAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ervahına yuf olsun!



ERVAH KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ham ervah

