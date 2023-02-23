Ervin Bakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Bakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Bakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Bakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Bakos 27 Mayıs 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ervin Raul Bakoș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Bakos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ervin Bakos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ervin Bakos'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ervin Bakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervin Bakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ervin Bakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Bakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2023 yılında Csikszereda

30 Haziran 2023 yılında SSU Poli

Ervin Bakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Bakos şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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