Ervin Gigovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Gigovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Gigovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Gigovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Gigovic 16 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Gigovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Ervin Gigovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ervin Gigovic'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ervin Gigovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ervin Gigovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ervin Gigovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Gigovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Helsingb. Jgd.

1 Ocak 2020 yılında Helsingborg U17

1 Ocak 2021 yılında Helsingborg U19

8 Ocak 2023 yılında Helsingborgs IF

Ervin Gigovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Gigovic şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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