Ervin Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Nemeth 5 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Nemeth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ervin Nemeth'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ervin Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervin Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ervin Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında ZTE U17

1 Ocak 2020 yılında ZTE U19

1 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg II

1 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Ervin Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Nemeth şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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