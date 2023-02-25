Ervis Gjyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervis Gjyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervis Gjyla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervis Gjyla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervis Gjyla 11 Haziran 1992 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervis Gjyla Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 7 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Ervis Gjyla'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ervis Gjyla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervis Gjyla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ervis Gjyla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervis Gjyla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2017 yılında Shkumbini Peqin

12 Eylül 2017 yılında KF Naftëtari

27 Ocak 2018 yılında Shkumbini Peqin

7 Eylül 2018 yılında KS Lushnja

Ervis Gjyla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervis Gjyla şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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