Ervis Kasaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervis Kasaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervis Kasaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervis Kasaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervis Kasaj 22 Mart 1999 tarihinde Sarandë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervis Kasaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ervis Kasaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ervis Kasaj'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ervis Kasaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervis Kasaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ervis Kasaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervis Kasaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KF Butrinti

1 Temmuz 2018 yılında FK Bylis

31 Ocak 2019 yılında KF Vora

30 Haziran 2019 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2019 yılında KF Butrinti

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2021 yılında Labëria

1 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

Ervis Kasaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervis Kasaj şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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