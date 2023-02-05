Erwin Koffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erwin Koffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erwin Koffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erwin Koffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erwin Koffi 10 Ocak 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erwin Koffi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Erwin Koffi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erwin Koffi'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erwin Koffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erwin Koffi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erwin Koffi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erwin Koffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lorient B

13 Eylül 2016 yılında FC Lorient

25 Ocak 2018 yılında Anorthosis

10 Ocak 2020 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2020 yılında Pau FC

Erwin Koffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erwin Koffi şuan Pau FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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