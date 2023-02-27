Erwin Senakuku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erwin Senakuku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erwin Senakuku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erwin Senakuku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erwin Senakuku 1 Eylül 1994 tarihinde Namur şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Erwin Senakuku Mukelepu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erwin Senakuku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erwin Senakuku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erwin Senakuku'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erwin Senakuku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erwin Senakuku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erwin Senakuku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erwin Senakuku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Seraing United

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2017 yılında RFC Lüttich

1 Ağustos 2019 yılında UR Namur FLV

7 Ocak 2020 yılında RWDM

1 Temmuz 2021 yılında UR Namur FLV

26 Ocak 2022 yılında Stockay

1 Temmuz 2022 yılında Waremme

1 Ocak 2023 yılında Mondercange

Erwin Senakuku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erwin Senakuku şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.