Ankara Eryaman Stadı ne zaman açılıyor?

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftada oynanacak olan MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte hizmete açılıyor.

ANKARA ERYAMAN STADI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapımı tamamlanan Eryaman Stadı 28 Ocak 2018 pazartesi tarihinde Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte hizmete açılıyor.

Stadı çimin durumuna göre Gençlerbirliği ve Osmanlıspor dahil olmak üzere Ankara'daki tüm takımların kullanacağı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü'nün cumartesi günü burada idman yapmaya başlayacağını beyan etti.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkentlilerin merakla beklediği Eryaman stadı ile ilgili müjdeyi verdi. Bakan Kasapoğlu stadın pazartesi günü Ankaragücü- Alanyaspor maçıyla açılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda akşam saatlerinde incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu stadın pazartesi günü Ankaragücü- Alanyaspor maçıyla açılacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu Ankaragücü’nün Cumartesi günü de statta ilk antrenmanını yapacağını söyledi.