Eryaman Stadı’na Kasapoğlu ve Özhaseki çıkarması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, yapımında sona yaklaşılan Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile yapımı hızlandırılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Eryaman Stadyumu'nun tamamlanması için son aşamaya gelindi. Kasapoğlu ve Özhaseki beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere stadyuma geldi. Stadyumun çevre düzenlemesinde büyük bir aşama kaydedildiği görüldü. Stadyumun içerisinde taraftar oturakları tamamen yerleştirildi. Seyirci localarının işlemleri sona erdi, geriye sadece loca içerisine konulacak eşyalar kaldı. İncelemede Özhaseki, beraberindeki heyete ve basın mensuplarına tepsi tutarak kuru pasta ve baklava ikram etti.

İlk maç 28 Kasım'da

Mehmet Muharrem Kasapoğlu son incelemede yaptığı konuşmada, "17 yıl Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporda devrim dolu yıllar, bu devrim dolu yılların bir parçası olarak şu an Ankara Eryaman Stadındayız, dört dörtlük bir stadı da 28 Kasım Pazartesi günü; Ankaragünün ev sahipliğinde Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en modern tesislerine sahip yeni dönemde sporumuzu daha iyi yerlere ulaştıracağız. Teknik konulardaki takibi ve öncülüğü ile sayın Cumhurbaşkanımızın çok emekleri var ona teşekkür ederiz. Yine Özhaseki Başkanımızın son süreçte büyük destekleri oldu, bundan sonra kendisine de Ankara'daki projelerini sportif başarı anlamında destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında çok güzel projelerimiz var. Ankaramıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Özhaseki, Ankara'nın gururu ve en önde gelen takımının Ankaragücü olduğunu ifade ederek, "Bir taraftan içimizi yakan bir olay vardı. Ankaragücü aylardır içeride maç yapamıyordu. Ankara seyircisinin bir kısmı gidiyor bir kısmı gidemiyor ve Ankaragücü başkentte maç yapamıyor böyle bir zorluk vardı. Güzel bir eser çıkmış ve yapanların eline sağlık. Gelinen noktada bir takım ihtilaflar vardı bu ihtilaflar çözülemediği için Bakanlığımıza teslim edilemiyordu. O zaman da Bakanlığımız teslim alamadığı için stadın eksiklerini belirleyemiyor ve maç veremiyordu. Geldiğimiz noktada müteahhit firmamız eksikleri tamamladı ve Bakanlığımıza teslim etti. Artık Ankaragücü'ne destek verme sırası, Ankaralının takımını en üst sıralarda görmesi hakkıdır. Ankara'daki bütün takımlar bu stadı kullanacak. O da çimin durumuna göre, çim haftada bir maç kaldırır ya da iki maç kaldırır federasyonumuz bununla ilgili düzenlemeyi yapacak" diye konuştu.

19 Mayıs'ın yerine 1 Milyarlık kompleks

19 Mayıs Stadyumunun yerine yapılacak projeye ilişkin de konuşan Özhaseki, "Stadyumun yerine yapılacak olan kompleks çok güzel bir proje. Bu proje de Kadir Has Stadyumu'na çizdirdiğimiz delikanlıya ait. Sadece UEFA standartlarına uygun 55 bin kişilik stadyum değil, 26 branşta ayrı ayrı spor yapılabilecek binlerce Ankaralı gencin gelip istifade edebileceği kompleks. Yaklaşık 1 Milyar liralık bir proje. İnşallah o ortaya çıkınca Türkiye'nin en güzel eseri olacak" sözlerini kullandı.

Yiğiner'e takıldı

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e yönelik esprili bir dil kullanan Özhaseki, "Yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım için bilirim, dünyanın çileli işidir. Bazen takımızın galip geldiğinde sevinemezsiniz. Yarın çocuklar prim isteyeceği için nereden para bulacağınızı şaşırırsınız, kara kara düşünmeye başlarsınız. O çileleri de Mehmet Başkan çekiyor. Bizde elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA