Eryc Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eryc Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eryc Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eryc Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eryc Castillo 5 Şubat 1995 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Eryc Leonel Castillo Arroyo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eryc Castillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Eryc Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eryc Castillo'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eryc Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/16loki/

Eryc Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eryc Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eryc Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eryc Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Independiente B

13 Mart 2013 yılında Norte América

27 Mart 2013 yılında LDU de Loja

8 Aralık 2013 yılında Norte América

4 Mart 2014 yılında Barcelona SC

5 Mart 2014 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2014 yılında Barcelona SC

10 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2020 yılında Club Tijuana

8 Temmuz 2020 yılında FC Juárez

30 Haziran 2021 yılında Club Tijuana

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

4 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Eryc Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eryc Castillo şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Eryc Castillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.