Eryk Grabowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eryk Grabowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eryk Grabowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eryk Grabowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eryk Grabowski 18 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eryk Grabowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına - tarihinde katılmıştır. Eryk Grabowski'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eryk Grabowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eryk Grabowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eryk Grabowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eryk Grabowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eryk Grabowski şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.