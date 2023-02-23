Eryk Pieczarka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eryk Pieczarka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eryk Pieczarka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eryk Pieczarka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eryk Pieczarka 27 Ekim 2004 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Eryk Pieczarka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eryk Pieczarka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 18 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Eryk Pieczarka'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eryk Pieczarka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eryk Pieczarka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eryk Pieczarka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eryk Pieczarka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Glogow U19

1 Temmuz 2020 yılında Chrobry II

18 Kasım 2021 yılında Chrobry Glogow

Eryk Pieczarka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eryk Pieczarka şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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