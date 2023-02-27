Erzen Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erzen Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erzen Hyseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erzen Hyseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erzen Hyseni 18 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erzen Hyseni Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına - tarihinde katılmıştır. Erzen Hyseni'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erzen Hyseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erzen Hyseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erzen Hyseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erzen Hyseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erzen Hyseni şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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