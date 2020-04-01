Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan hoparlörle "evde kal" çağrısı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem ve tedbirleri kapsamında, belediye hoparlöründen halka "evde kal" uyarısı yaptı.



Aksun, kent genelinde yer alan belediyenin anons sistemiyle vatandaşlara ikazda bulunarak, şunları söyledi:

"Evlerinizde kalmanız, siz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim, kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım, sizler bizler için çok kıymetlisiniz."

Kaynak: AA