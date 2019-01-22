Erzincan Belediyesi’nden otobüs şoförlerine motivasyon gecesi

Erzincan Belediyesi şehir içi toplu taşıma yapan otobüs şoförlerine moral motivasyon gecesi düzenledi.

Düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Cemalettin Başsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, S.S.23 Nolu Erzincan Kent içi Ulaşım Motorlu taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, Zabıta Müdürü Erhan Albayrak, Ulaşım Hizmetleri Birimi Birim Amiri Mehmet Polat ve Şehir İçi Toplu taşımada görev yapan şoförler katıldı.

Program Erzincan Belediyesi Tandırbaşı ekibi konseri ve konuşmalarla devam etti.

S.S.23 Nolu Erzincan Kent içi Ulaşım Motorlu taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak yaptığı konuşmada "Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy Beyefendiye bu programın tertip edilmesine vesile olduğu için bizi misafir ettiği için bütün çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. 2018 yılı yılını geride bıraktık, Türkiye ortalamasında hizmetin kalitesi manasında çok üst seviyelerde olsak da bazı aksaklıklar oluyor, önemli olan bu aksaklıkları en aza indirmek. Bizde Erzincanlı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bütün çalışma arkadaşlarıma yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan çalışmalar ve Erzincan'ın genel durumu hakkında bilgiler veren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Toplu taşımada gerçekten çok iyi bir seviyedeyiz hepinize çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar biz bazı konuları eleştirsek de daha iyisini yapmak için bulmak için, sıfır hatayla yapmak için eleştiriyoruz. Benim şehrimde her şey daha iyi olsun istiyorum. Bugün bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzde ki aylarda, bu hizmetler daha da iyi olacak kanaatiyle hepinizi saygıyla selametle selamlıyorum, hepinize başarı dolu yıllar diliyorum sağolun var olun" dedi.

Programın sonunda 2018 yılındaki başarılarından dolayı 44 tane şoföre teşekkür belgesi, 3 şoföre görevi esnasında rahatsızlanan yolcuya ilk yardım müdahalesi yaparak hayatta kalmasını sağlamasından dolayı plaket, 3 şoföre de üstün başarılarından dolayı plaket verildi.

Kaynak: İHA