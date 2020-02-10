Erzincan buz kesti

Soğuk havaların etkili olduğu Erzincan'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında 22 dereceye kadar düşerken, süs havuzları ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Şehir merkezinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklara teslim olan Erzincan'da hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da süs havuzları ve iş yerlerinin camları buz tutarken soğuk havaya dayanamayan kuşlar ise öldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken dondurucu soğuklara karşı atkı, bere takarak önlem aldılar. Ara sokakların buz tuttuğu Erzincan'da ağaçlardan ve çatılardan sarkan buz sarkıtları ise 15 santimetreyi buldu. Aşır soğuk ve buzlanmadan dolayı bir gün süreyle okulların tatil edildiğini unutan bazı öğrenciler ise okul yolundan geri dönmek zorunda kaldı.

Erzincan'da mevsimin en soğuk günlerini yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise, "Erzincan'da bu sabah hava çok soğuk. Soğuklardan korunmak için kat kat giyindik. Havalar çok ellerimiz üşüyor. Erzincan'da ilk defa bu kadar soğuk görüyoruz. Hava o kadar soğuk ki buzlanmadan dolayı okullar dahi tatil edildi" dediler.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve don uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA