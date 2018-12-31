Erzincan Depremi ve 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Sunuculuğunu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun OTLUOĞLU tarafından yapılan program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tavşantepe İrşat Camii İmam Hatibi Ahmet DİNÇ tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duadan sonra Erzincan ile ilgili kısa bir filme yer verildi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali YILDIRIM’ın da katılımının beklendiği program, TBMM Başkanı Binali YILDIRIM’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak tanıtıldığı programla çakıştığından Binali YILDIRIM’ın programa katılamayacağı duyuruldu. YILDIRIM’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için tam destek verildi ve başarılı olması için dilekte bulunuldu. Programa katılan protokol ve STK temsilcilerinin isimleri alkışlar eşliğinde okundu.



Dernek Başkanı Cevdet KEKLİK’in selamlama konuşmasında derneğin kuruluş amacı dile getirdi. Cevdet KEKLİK özetle: “Yaklaşık bir yıl önce Pendik’imizde Pendik Erzincanlılar Derneğinin başta Sosyal Eğitim ve Kültür olmak üzere hemşerilerimizi birbiriyle kaynaştırmak, tanıştırmak ve yeni yetişen şehirli çocuklarımızın ve yeni neslin köklerini unutmamaları için Erzincan’ı tanıtmak, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmak, Pendik’te bir araya gelerek Erzincan Sosyal Eğitim ve Kültür Derneğini kurduk.” dedi. Keklik, derneğin bir yıllık faaliyetlerini anlattı. Programa iştirak eden bütün misafirlere ve protokole teşekkür etti.



Erzincan Alperenlerin Ruhunun Olduğu Şehir



Günün anlam ve önemine binaen programa davet edilen ve bir konuşma yapan aynı zamanda Erzincanlı olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN, Erzincan’nın tarihsel sürecini gündemle ilişkilendirerek anlattı. ‘’Anadolu’nun maddi Fatihi Alparslan Gazi, manevi fatihleri de Buhari Şeriften gelen Alperenlerdir. Erzincan Alperenlerin ruhunun olduğu bir şehirdir. Bu şehrin insanları hiçbir zaman gönüller yıkmamıştır. Geçmişte, Erzincan arazilerinden vakfiyeler yapılarak Medine’nin hizmetine sunulmuştur’’ dedi. Konuşma sonunda Oğuzhan AYDIN’a plâketini Dernek Başkanı Cevdet KEKLİK takdim etti.



Pendik Belediye Başkan Danışmanı İbrahim CİMİNLİ, Kızılay Eski Genel Başkanı Ahmet Lütfi AKAR, 15 Temmuz Şehidi Mete SERTBAŞ’ın eşi Rahşan SERTBAŞ birer selamla konuşması yaparak kendilerine plaket takdim edildi. Plaket takdimlerini, Pendik Belediye eski Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ramazan ÖZTÜRK, Pendik Belediye eski Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Öznur Şahin CANAYAKIN yaptılar. Bir Erzincanlı olarak söz alan Belediye Başkan Danışmanı İbrahim CİMİNLİ ve Kızılay Eski Genel Başkanı Ahmet Lütfi AKAR Erzincan’ın öneminden ve birlik beraberlikten söz ettiler. Pendik Dernekleri Federasyon Genel Başkanı Ramazan ÖZTÜRK de derneklerin öneminden söz ederek Pendik Erzincanlılar Derneğinin bu güzel programı için herkese teşekkür etti. 15 Temmuz Şehidi Mete SERTBAŞ’ın eşi Rahşan SERTBAŞ da selamlama konuşması yaparak 15 Temmuz’un önemine vurgu yaptı.



Ayrıca Pendik Erzincanlılar Derneğine katkılarından dolayı İş Adamlarından Hamza KOÇ ve Hüseyin TEKBIYIK’a da günün anısına birer plâket takdim edildi.





Programın yayımlanması için çekim yapan ER+ŞAH TV’ye, Erzincan ile ilgili fotoğraf sergisinde kullanılan fotoğrafları ve resimleri Erzincan’dan sergilenmesi için Dernek’e gönderen Erzincan Doğu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil İbrahim ÖZDEMİR’e, program sonunda bütün misafirlere Erzincan Belediyesince gönderilip ikram edilen Erzincan leblebileri için Erzincan Belediye Başkanlığına, programa katılan Refahiye Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Eyüp Feridun SÜNGÜ’ye, Refahiye Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülay KUTSAL’a, Kocaeli Erzincanlılar Dernek Başkanı Güven PERÇEM’e, Tuzla Sosyal Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haluk ORAL’a, Pendik Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet TOPAL’a, CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan ÇAKMAK’a, Maltepe Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet ERİKÇİ’ye, Fazilet ve Saadet Tuzla İlçe Eski Başkanı Dr. İsmail TOPAL’a, Pendik Ülkü Ocakları Başkanı Metehan YURTBAŞI’ya, Pendik Çankırılar Derneği Başkanı Recep KAÇAN’a, Pendik-Tuzla Gümüşhaneliler İl Dernek Başkanı Temel OLGUN’a, Pendik Kaymakamlığı Yazıişleri Müdürü Nilgün DOĞAN’a, Tuzla Erzincanlılar Dernek Başkanı Sedat KİNSİZ’e, Maltepe Erzincanlılar Derneği Başkanı Recep KAÇAN’a, Pendik Kaynarca Esnaf Kefalet ve Sanat Odası Başkanı Hüsamettin ELÇİ’ye, Pendik Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ferman GÜNER’e, Zonguldak Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ziya ÖNCAN’a, Refahiye Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Recep PALUT’a, Refahiye Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Kemal PİROĞLU’na, Refahiye’nin Ekecik Köyü Dernek Başkanı Ali KARASAĞIZ’a, Aydoğan Köyü Dernek Başkanı Emrah AĞDAŞ’a, Kazören Köyü Dernek Başkanı Süleyman KAÇ’a, Kersen Köyü Dernek Başkanı Mahmut ERTEM’e, Doğandere Köyü Dernek Başkanı Cemalettin BOĞAZ’a, Çukuryazı Köyü Dernek Başkanı Fahrettin OTLUOĞLU’na, Çatalçam Köyü Dernek Başkanı Özgen ÇİL’E, Altköyü Derneği Başkanı Levent OCAKÇI’ya, Pendik Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yüksel PALUT’a, Pendik Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Cavit YILDIRIM’a, Pendik Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi İbrahim ÇAKMAK’a, Pendik Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Gökhan TEKBIYIK’a, Tuzla Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet KİNSİZ’e, Tuzla Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI’na, Tuzla Belediyesi TUZYAP AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail DEMİRAY’a, ATİB Eski Genel Başkanı Selahattin SAYGIN’a ve Kavakpınar Muhtarı İrfan ÇİFTÇİ’ye teşekkür edildi.



Program sonunda protokol ve Pendik Erzincanlılar Derneği Yönetim Kurulu toplu fotoğraf çektirildi. Erzincan Belediye Başkanlığınca karşılanan Erzincan leblebileri bütün misafirlere ikram edildi.