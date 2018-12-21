Erzincan köylerindeki iskân çalışmaları hızla devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, "5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında Müdürlüğümüzce ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan proje ve kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan Refahiye İlçesi Kayı Köyü 80 adet konut, Merkez Uluköy 130 adet konut ve Tercan İlçesi Kalecik Köyü 33 adet ahır ve 33 adet konut ile bu işlere bağlı altyapı, peyzaj, çevre tanzimi işlerinin yapımına 09.07.2018 tarihinde başlanılmış olup, çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Ayrıca Erzincan Merkez Günbağı 48 adet Konut İnşaatı, Erzincan Merkez Kılıçkaya Köyünde 6 adet Konut projesi tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz tarafından başlatılan iskân kanunu çalışmaları kapsamında Erzincan Merkez Köylerinde ve İlçelere bağlı köylerde 33 adet köyde çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu yatırımların toplam bütçesi 85 milyon TL'dir.

Sözleşmesinde öngörülen sürelerden daha önce bitirilmesi planlanan söz konusu konutlar ile halkımızın sağlıklı, güvenli sosyal donatı alanları bulunan yaşam alanlarına kavuşması; fen ve sanat kurallarına uygun, mühendislik hizmeti almış konutlarda yaşamlarını idame ettirmeleri planlanmaktadır.

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak; İskân ve Kentsel Dönüşüm Kanunları kapsamında Erzincan Halkımıza en iyi imkân ve şartlarda yeni ve kapsamlı projeler üretmeye devam ederek, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edilecektir." dedi.

Kaynak: İHA