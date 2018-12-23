Erzincan liselere geçiş sisteminde 62. sırada yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 liselere geçiş sistemi (LGS) merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performans sonuçlarını açıkladı. Bu sonuca göre Erzincan 62.sırada kendine yer buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 LGS merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performans sonuçlarını açıkladı. Raporda 2018 merkezi sınav sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara merkezi olarak yerleşen öğrencilerin sınav performansları incelenirken, 81 ilde merkezi olarak yerleşen öğrenci sayısı, alt test ham puan ortalamaları ve merkezi sınav puan ortalamaları da açıklandı. Sonuçlara göre; Erzincan 62'inci sırada yer aldı. Erzincan genel puan sıralamasında 62'nci olurken, Fen Bilimleri sıralamasında 56'ıncı, Türkçe alanında 64'üncü, Matematik alanında 63'üncü oldu. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Türkiye 61'incisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında Türkiye 68'incisi ve Yabancı Dil alanlarında Türkiye 57'incisi oldu.

Kaynak: İHA