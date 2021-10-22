Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi kim? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir? Neden görevden alındı?Kaç yaşında? Nereli? Doç. Dr. Orhan Çimen biyografisi

Eren 7 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Burak Tortumlu yaralanmış, helikopterle bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin hastaneye ulaştırılması sırasında ambulansın helikopterin iniş yaptığı alana geç ulaştığı iddiası üzerine Başhekim Doç. Dr. Orhan Çimen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla görevden alındı. Bunun üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi kim? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı araştırılıyor. Doç. Dr. Orhan Çimen biyografisi haberimizde...

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ KİM?

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen'dir. Bu göreve 11 Aralık 2018 tarihinde başlamıştır.

DOÇ. DR. ORHAN ÇİMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? DOÇ. DR. ORHAN ÇİMEN BİYOGRAFİSİ

Orhan Çimen, 08 Aralık 1980 tarihinde Erzincan ili Yaylabaşı Beldesi’nde doğdu. İlk öğrenimini Erzincan Ziya Gökalp İlkokulu ve Erzincan Şeker İlkokulu’nda, orta öğrenimini Erzincan Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru unvanı ile mezun oldu. Trabzon ili Akçabat ilçesi Derecik Sağlık Ocağı’nda tabip olarak görev yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi İhtisasını tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Cerrahi Endoskopi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Laporoskopik Kolorektal Cerrahi Eğitimleri aldı. Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Acil Servis Sorumlu hekimi, Tunceli Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Orhan Çimen, 08.07.2021 tarihi itibari ile Doçent Doktor unvanını almıştır.

Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Verimlilik Gözlemcisi görevlerini de yürütmektedir. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Bilimsel makale ve çalışmaları bulunmakta olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 40 yaşındaki Doç. Dr. Orhan Çimen, 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevini 21 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar sürdürmüştür.

DOÇ. DR. ORHAN ÇİMEN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Doç. Dr. Orhan Çimen hakkında 21 Ekim 2021 Perşembe günü Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun yaralanmasının ardından hastaneye getirilişinde ambulansın helikopterin indiği alana ulaşmasında ihmal olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla görevden uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır"