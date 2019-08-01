Erzincan protokolü ilçelerde muhtarlarla istişaresini sürdürüyor

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberindeki milletvekilleri, kamu, kurum ve kuruluş amirleriyle birlikte köy ve ilçelerdeki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilçelerdeki istişareleri sürdürüyor.

Bu hafta muhtarlarla yapılan toplantılara hız veren Vali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve kurum amirleriyle birlikte ilçelere çıkarma yaptı.

Refahiye, Kemaliye, İliç, Kemah ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Arslantaş ve Erzincan protokolü, istek ve şikâyetleri dinledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni seçilen ve seçimden sonrada görevlerine devam edebilen muhtarları tebrik ederek, önceki dönem görev yapan muhtarlara da bugüne kadar sundukları hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Toplantıların amacı hakkında konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Muhtarlarımız bizim temsilcilerimiz, duyan kulağımız ve gören gözümüzdür. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevi ifa etmektedir. Kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütülmesi için siz değerli muhtarlarımızın fikirlerinin mutlaka alınması gerekmektedir." dedi.

İlçelerde yapılan toplantılarda kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve muhtarla da söz alarak yapılan yatırımları ve projeler hakkında brifing sunarak, düşüncelerini dile getirdi.

Erzincan'da 2019 yılı muhtarlar toplantısı diğer ilçelerde de devam edecek.

Kaynak: İHA