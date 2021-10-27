Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kafa Refahiye merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan S'nin hakimiyetindeki 69 AE 208 plakalı kamyonet, Yusuf A. kontrolündeki 24 DH 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A. (21) ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi (71), Mediha Y. (50), Mustafa Eymen Y. (4) ile Mevlüt H. (83) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar arasında yer alan Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.