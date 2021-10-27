Şebnem Şirin kimdir? Katili kim? Nerede öldürüldü?Merakla beklenen Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan üzen haber! Yapım şirketi duyurdu!29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman biter?e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?İstikraz ne demek, TDK'ya göre İstikraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandıNezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEndüstriyel Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktıGemi İnşaatı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Selfinaz Çerçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kafa Refahiye  merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan S'nin hakimiyetindeki 69 AE 208 plakalı kamyonet, Yusuf A. kontrolündeki 24 DH 421 plakalı otomobille çarpıştı. 

 

Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A. (21) ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi (71), Mediha Y. (50), Mustafa Eymen Y. (4) ile Mevlüt H. (83) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar,  ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar arasında yer alan Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT