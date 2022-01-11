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  3. Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi!

Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi!

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Emin Beşiktaş isimli çocuğun kafa derisi soyuldu. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi!

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Emin Beşiktaş isimli çocuk 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Durumu gören vatandaşlar küçük çocuğu köpeklerin elinden kurtarırken durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. 

Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi!

KAFA DERİSİ SOYULDU, DURUMU CİDDİ

Kafa derisi soyulduğu öğrenilen küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Üzümlü Belediyesi ekipleri saldırgan köpeklerle ilgili çalışma başlattı. 

Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi!

VALİ MAKAS YARALI ÇOCUĞU ZİYARET ETTİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaralı çocuğu hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastanede yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi! Erzincan Üzümlü'de dehşet! Köpeklerin saldırdığı Emin Beşiktaş'ın kafa derisi soyuldu, durumu ciddi!

Tayfun Altuntaş
Editör
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