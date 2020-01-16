Erzincan’a 38 sağlık personelinin ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Erzincan'da görev yapacak olan 38 sağlık personelinin ataması yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından iki dönem halinde 2020 yılı içerisinde göreve başlatılması planlanan sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili olarak, ilimize planlanan 83 sağlık hizmeti personelinin 38'i 1. dönem ataması kapsamında KPSS - 2019/7 yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ilan edilerek bakanlığımız ÇKYS sistemine atamaları yapılmıştır. İlgili personellerin 4 Şubat 2020 tarihine kadar başlatılmaları planlanmaktadır. Bu kapsamda; 8 ebe, 7 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal çalışması, 21 sağlık teknikeri (çeşitli unvan ve branşlarda) toplam 38 sağlık personeli ataması yapılmış olup, ataması yapılan arkadaşlarımızın ilimizdeki sağlık hizmeti sunumunda hizmet kalitesini güçlendireceği ve gücümüze güç katacağı inancındayım. Göreve başlayacak Mesai arkadaşlarımıza ve ilimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA