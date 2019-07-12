Erzincan’da 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu kitap sergisi

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Erzincan'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu kitap sergisinin açılışı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini taşıyan fotoğraf ve kitapların yer aldığı sergi 5 gün boyunca açık kalacak.

Düzenlenen serginin açılışına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Arslantaş, tüm vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere davet ederek, 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde milletin istiklaline ve istikbaline el koymaya çalışan üniformalı teröristlere karşı milletimizin dik duruşunun yansıtıldığı bir serginin özellikle genç nesillerin bilinçlenmesi açısından faydalı olmasını temenni etti.

Yapılan açılış merasiminin ardından katılımcılar kronolojik serginin yer aldığı fotoğraf ve kitaplardan oluşan sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: İHA