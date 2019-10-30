Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Polisevinde düzenlenen resepsiyona Vali Ali Arslantaş,

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mülki ve askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, programa katılan davetlilerin masasına misafir olarak, Cumhuriyet Bayramlarını kutladılar.

Programda son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıldönümü pastası kesilerek, davetlilere ikram edildi.

Kaynak: İHA