Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde saat 22.16'da 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Erzincan Çayırlı'da 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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