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Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da 12.16'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü Tercan olarak belirtilirken, derinliği 6.79 km olarak tespit edildi. Sarsıntının Erzurum'da da hissedildiği kaydedildi.

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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