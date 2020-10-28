Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da 12.16'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssü Tercan olarak belirtilirken, derinliği 6.79 km olarak tespit edildi. Sarsıntının Erzurum'da da hissedildiği kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Tercan (Erzincan)
Tarih-Saat : 28.10.2020, 12:16:14 TSİ
Enlem : 39.8691 N
Boylam : 40.1658 E
Derinlik : 6.79 km
Detay : https://t.co/XvPvyGDVcR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
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